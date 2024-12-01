Пропагандисти відпрацьовують медійний стендап навколо «орєшніка»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

25 листопада заступник глави мзс рф рябков заявив, що «росія розглядає можливість розміщення ракет середньої і меншої дальності в Азії в разі появи там ракет США. Жодних обмежень за наявними міжнародними зобов’язаннями на розгортання «орєшніка» немає».

Це гарний доказ того, що у кремлі відчувають гострий дефіцит ідей. Удар по Дніпру 21 листопада був дорогою піар-акцією москви, яка включала і шоу захарової, і сидячий стендап самого путіна.

Щоби продовжити її медійний ефект, балакучим головам кремля доручили озвучувати погрози про розміщення російської міжконтинентальної балістики в інших країнах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43288

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