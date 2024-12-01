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Пропагандисти відпрацьовують медійний стендап навколо «орєшніка»

Пропагандисти відпрацьовують медійний стендап навколо «орєшніка»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

25 листопада заступник глави мзс рф рябков заявив, що «росія розглядає можливість розміщення ракет середньої і меншої дальності в Азії в разі появи там ракет США. Жодних обмежень за наявними міжнародними зобов’язаннями на розгортання «орєшніка» немає».

Це гарний доказ того, що у кремлі відчувають гострий дефіцит ідей. Удар по Дніпру 21 листопада був дорогою піар-акцією москви, яка включала і шоу захарової, і сидячий стендап самого путіна.

Щоби продовжити її медійний ефект, балакучим головам кремля доручили озвучувати погрози про розміщення російської міжконтинентальної балістики в інших країнах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43288

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