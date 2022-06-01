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Пропагандистські мовники більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС

Пропагандистські мовники більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС

Міністри ЄС в рамках шостого пакету санкцій узгодили рішення про відключення трьох великих державних російських телеканалів – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta. Рупор, який посилює брехню Путіна, відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today.

Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту.

Ми дуже вдячні нашим міжнародним колегам, які всебічно підтримали цю пропозицію: Віцепрем'єр-міністру та Міністру культури та національної спадщини Польща Пьотру Глинському, Міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, Віце-президенту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій.

російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом.

Источник: https://t.me/spravdi/9603

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