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Пропагандистський ресурс Росії "Лента.ру" опублікував правдиві статті щодо війни в Україні

Пропагандистський ресурс Росії Лента.ру опублікував правдиві статті щодо війни в Україні

...які швидко були видалені, але встигли наробити галасу у суспільстві. Повідомляється, що це нібито протест співробітників "Ленти".

На головній сторінці росЗМІ, яке поширює кремлівську пропаганду і брехало про війну в Україні, були такі матеріали із заголовками:

● "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка",

● "Зеленський виявився крутішим за Путіна",

● "Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство",

● "На Путіна та його соратників чекає трибунал" та ін.

Новости портала «Весь Харьков»

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