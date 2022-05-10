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Пропагандистський ресурс Росії "Лента.ру" опублікував правдиві статті щодо війни в Україні
...які швидко були видалені, але встигли наробити галасу у суспільстві. Повідомляється, що це нібито протест співробітників "Ленти".
На головній сторінці росЗМІ, яке поширює кремлівську пропаганду і брехало про війну в Україні, були такі матеріали із заголовками:
● "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка",
● "Зеленський виявився крутішим за Путіна",
● "Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство",
● "На Путіна та його соратників чекає трибунал" та ін.
Темы: война, пропаганда, россия, СМИ