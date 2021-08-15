Пропавшего при подъеме на Говерлу ребенка нашли живым

Волонтеры Коломыи разыскали 6-летнего ребенка, который вчера потерялся в Карпатах во время подъема на гору. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ребенка нашли на горе Большая Космецтка, которая расположена на границе с Закарпатьем.

Отметим, что ребенок потерялся 14 августа около 19:05. Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собаки и квадрокоптер.

По предварительной информации, состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.

Сейчас его спускают вниз.





Агентство Телевидения Новости