15.08.2021 22:00
Просмотров: 196
Пропавшего при подъеме на Говерлу ребенка нашли живым
Волонтеры Коломыи разыскали 6-летнего ребенка, который вчера потерялся в Карпатах во время подъема на гору. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Ребенка нашли на горе Большая Космецтка, которая расположена на границе с Закарпатьем.
Отметим, что ребенок потерялся 14 августа около 19:05. Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собаки и квадрокоптер.
По предварительной информации, состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.
Сейчас его спускают вниз.
Загрузка...