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Пропавшего в Мерефе ребенка нашли в Коротиче

Пропавшего в Мерефе ребенка нашли в Коротиче

В Харьковском районе полицейские вернули домой 11-летнего Дмитрия Ермоленко, проживающего в Мерефе.

Ранее сообщалось, что 26 октября около 13:00 часов мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал без вести.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 октября полицейские нашли ребенка в поселке Коротич. 

Правоохранителям маленький беглец рассказал, что катаясь на велосипеде, не заметил, как заблудился. 

Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. 

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу.  

Чтобы предотвратить  возникновение подобных ситуаций в будущем, полиция призывает родителей быть внимательными к своим детям, особенно в подростковом возрасте, и чаще интересоваться их проблемами, чтобы дети не оказывались в опасным ситуациях.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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