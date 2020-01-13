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Пропавшую девочку целых 17 часов охранял старый слепой пес

Пропавшую девочку целых 17 часов охранял старый слепой пес

За такую хорошую работу Макс получил звание «почетной полицейской собаки».

После обеда трехлетняя девочка играла во дворе своего дома. Но вдруг она отошла от двора и направилась совсем в другую сторону, за ней проследовал старый семейный пес. Девочка пропала. Когда родители спохватились было уже очень поздно. Они искали вместе с полицейскими до ночи, но к сожалению ничего не вышло… Поиски продолжились рано утром. И в восемь утра добровольцам удалось найти потерянную девочку в двух километрах от дома.

Сначала спасатели натолкнулись на Макса, который побежал и повел за собой людей.

Через несколько минут люди нашли девочку, с ней все было в порядке, она отделалась парой царапин.

По всей видимости Макс все эти часы был рядом с ребенком и охранял его. За такую хорошую работу Макс получил звание «почетной полицейской собаки».

«Территория вокруг дома родителей девочки довольно холмистая и местность очень неприветливая, если ходить тут пешком. Удивительно как девочка смогла пройти так далеко. Поиск шел очень сложно, там много сухого кустарника и другой растительности, а также крутых склонов», — рассказывает член поискового отряда Ян Фиппс.

В поисках участвовала бабушка Авроры, она шла и все время выкрикивала имя девочки и вдруг однажды она услышала голос ребенка, отвечающий на ее крик. Люди побежали к тому месту и их встретил пес Макс. Он вывел спасателей на девочку.

«Аврора была немного подавлена и напугана, когда увидела, что мы все вокруг начали плакать. Но я сказала ей, что это слезы счастья», — рассказывает бабушка, — «С ней могла случиться сотня разных неприятных вещей, но мы ее нашли и она жива и невредима».

Сообщается, что Максу 17 лет и что он глухой и частично слепой. С девочкой у него всегда были хорошие отношения. От Авроры сильно пахло мокрой собачьей шерстью, всю ночь она проспала в объятиях собаки и это частично защитило ее от ночного холода.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дети, собаки

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