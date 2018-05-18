Пропавшую в Харьковской области девочку нашли

Харьковские правоохранители нашли пропавшую вчера, 17 мая, несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские нашли пропавшую школьницу в Харькове. 13-летняя девочка пояснила правоохранителям, что ушла из дома после ссоры с матерью. Она находилась у своей знакомой в Харькове. За время отсутствия с ней никаких противоправных действий не произошло.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу, а отношении матери составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, вчера, 17 мая, около 13.00 в полицию поступило сообщение от 53-летней жительницы Андреевки о том, что 16 мая ее дочь ушла из дома на учебу в школу и не вернулась.

Агентство Телевидения Новости