Пропутінська Угорщина нарешті дістала німецький парламент. Німеччина прокидається від летаргічного сну часів Меркель

● Цьому вже є декілька яскравих підтверджень:

● Парламент Німеччини закликає канцлера Шольца блокувати виділення €7,5 млрд Угорщині від ЄС за програмою верховенства права. Так само ЄС банить €5,8 млрд для Угорщини з фонду відновлення після коронавірусу.

● Міністр юстиції ФРН Марко Бушман вперше на офіційному рівні визнав, що політика Ангели Меркель після анексії Криму призвела до війни в Україні. Він назвав колишню канцлерку прихильницею політики умиротворення агресора… яка свого часу призвела до ІІ світової.

● "Ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, це було нашим внеском у розв'язання війни в Україні" - заявив Бушман.

● Меркель досі соромиться визнати свої помилки, та в Німеччині дедалі більше голосів підтримають Бушмана. Це чудовий маркер тих змін, які відбуваються у країні. Змін, які дуже вигідні Україні.

● В Євросоюзі назрівають глобальні реформи. Найголовніша з них – скасування права вето на ухвалення рішень, що позбавить можливості Орбана блокувати допомогу Україні на рівні ЄС. Реформу, крім інших, просуває Німеччина.

● Найбільша країна Євросоюзу, схоже, на шляху до повного протверезіння після багатьох років залежності від російських дешевих енергоресурсів. При Ангелі Маркель Німеччина нав’язала Україні т.зв. Мінські угоди та «заморозила» війну на Донбасі й закрила очі на проблему Криму.

Після вторгнення 24 лютого ми власними очима бачили трансформацію канцлера Шольца: від блокування військової допомоги Україні він «виріс» до закликів збільшення цієї допомоги й тиску на агресора.

● Позиція Німеччини - це пряма відповідь Орбану за його дії з розвалу ЄС. З останнього: він знову погрожує блокувати нові санкції проти Росії, закликає до переговорів з Путіним, а днями ветував виділення Україні € 18 млрд допомоги на наступний рік.

Фактично, Європа ставить Угорщину перед вибором: або Орбан стане чемним (чи й зовсім піде), або хай просить гроші у Путіна.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/434

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