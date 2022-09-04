Пророссийский протест в Праге

В Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил: против санкций и поставок оружия Украине. Организаторы не скрывают, что это именно пророссийская акция протеста. Многие демонстранты принесли чешские флаги. У некоторых были плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Петра Фиала, "зеленого курса" для Европы и против отказа правительства сотрудничать с Россией. На площади стоят стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения "Триколор".

При этом организаторы акции требуют отставки правительства. В то же время они хотят, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры о покупке российских газа и нефти.

Да, в Праге вышли на протест. Потому что свободная страна, в которой граждане имеют право самовыражаться. Даже в поддержку вектора дружбы со страной-террористом. А представляете подобную акцию в поддержку Украины в России? Нет? Вот именно! Потому что в России нет прав и свобод у граждан. И если бы кто-то вышел на протест, то его бы арестовали бы. Так и происходит.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19802

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