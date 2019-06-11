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Проще умереть: открылись новые подробности об уровне медицины в «лднр»

Проще умереть: открылись новые подробности об уровне медицины в «лднр»

На оккупированных территориях Донбасса по-прежнему наблюдается тяжелая ситуация с медицинским обслуживанием населения.

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в городских больницах Луганска и Донецка, уже продолжительное время отсутствуют элементарные медицинские средства и препараты (такие, например, как бинты, стерильные перчатки, антисептики и т.д.). Зато в «близлежащих коммерческих аптеках» всё это есть. Посему, больному необходимо САМОМУ всё это приобрести и доставить в больницу. Такая ситуация вызывает негодование.

Ко всему прочему, оклад врача первичной квалификации составляет 3,5 тысячи рублей (1,5 тысячи гривен), работать за такие деньги мало кто из «специалистов», вложившихся в своё медицинское образование значительные средства, хочет.

У пациентов есть два выхода, или обращаться в частную практику или платить сполна в «государственных лечебных учреждениях». Понятно, что в таком случае качество «госмедицины» — катастрофическое. Более того, многие врачи вообще утверждают, что расхищение медоборудования и препаратов осуществляется ещё на этапе «до больницы».

Источник: sprotyv.info

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