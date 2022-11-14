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Простих росіян «засівають» новою страшилкою

Простих росіян «засівають» новою страшилкою

Простих росіян «засівають» новою страшилкою:  «київські нацисти» вже взимку наступатимуть на Білгород та Брянськ. Варто дізнатися, що придумали пропагандони.

Кремль проводить моральну мобілізацію. Йдеться вже не стільки про чмобілізацію, скільки про психологічне затягування всього російського люду у кризу, затіяну Путіним… Аби кожен «тіпічний рускій» (скорочено - тіп) сприймав війну не лише як віртуальну історію з телевізора, а був готовим до безпосереднього залучення у ній. Комусь - дадуть автомат, інших позбавлять роботи, або просто платитимуть менше, а працювати змусять більше. 

● Весь цей путінський «соцпакет» вже назвали «священной войной» і анонсований промотур «укронацистів» замість Діда Мороза у Брянську чи Белгороді мав би стимулювати подвоєне бажання у росіян рятувати країну від тієї халепи, яку з усією мудрістю та ретельністю розробив Путін.

● Тепер деталі. 

✔️ По російському ТБ показали відео допиту українського полоненого. Він розповів два завчених меседжі: чув від інструкторів, що планується наступ на Брянськ і Бєлгород; другий - «сподіваюся, керівники двох держав почнуть переговори». 

✔️ Російські медіа дуже креативно переповіли цю постановку: в одних текстах в зону вторгнення потрапила третя - Курська - область, в інших - що «укронацисти» збиралися переодягнутися у рашистську форму. 

✔️ На тлі цього всього відбувається часткова евакуація мешканців з цих трьох російських регіонів, а також - постійна «бавовна», як і в Криму. Росіянам почали розповідати про обстріли прифронтових областей і необхідність сидіти в укриттях. Бомбосховища перевіряють у Москві та Пітері, а на кордоні з Україною зводять укріплення і риють окопи.

● Фіналочка: нова інформаційна атака  геть зовсім порвала матрицю «тіпічному рускому», скорочено - «тіпу». Уявіть собі його здивування, адже  він упродовж  багатьох місяців очікував, що «укропів» ось-ось денацифікують на британський хрест, а так звана телевізійна спецоперація тривала, триває і триватиме згідно з планом. І коли цей план передбачає вторгнення українців у три російські регіони, то у тіпа починають закипати мізки.

Спостерігаємо, чим то все завершиться.

Якщо тут є росіяни, то прошу передати там своїм, що до Нового року до Курська, Брянська та Бєлгорода не доберемося... Чекайте вже десь ближче до літа.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/444

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