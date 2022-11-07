Просто сухие цифры, от которых стынет кровь в жилах

Это только официально подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств. Когда же у Украины появится доступ ко всем оккупированным территориям, цифры могут оказаться многократно больше.

Итак, с 24 февраля по 1 ноября 2022 г.:

● разрушено 51 412 объектов гражданской инфраструктуры;

● погибли 7938 мирных жителей Украины, из них — 430 детей;

● раненых — 10 897 человек;

● разрушено 41 184 жилых домов и сооружений;

● уничтожено 2688 учебных и воспитательных заведений;

● разрушено: 389 медицинских учреждений, 392 культурных сооружения, 8 — религиозных;

● 5051 — сети, обеспечивающие жизнедеятельность населения (газопроводы, водопроводы, электросети) и 2407 других;

● Россия выпустила по Украине 4500 ракет, заявляя, что они «высокоточные».

----

Из-за войны пострадали 20 процентов украинских природоохранных территорий и 3 млн гектаров лесов, — WWF-Украина.

8 заповедников и 10 национальных парков остаются оккупированными, сообщает украинское отделение Всемирного фонда дикой природы.

До полномасштабной войны ежегодная площадь пожаров в украинских лесах достигала максимум 10 тысяч гектаров. В 2020 году, который был катастрофичным для нашей страны, огонь охватил более 160 тысяч гектаров. А в этом году, когда нет таких засух и такого уровня пожарной опасности, возгорание распространилось уже более чем на 330 тысяч гектаров лесов. То есть это вдвое больше, чем в критический 2020 год, и практически в 30 раз против других периодов.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/23193

Новости портала «Весь Харьков»