Піротехніки ДСНС за добу знешкодили більше ніж чотири сотні снарядів

За добу з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 т води.

Агентство Телевидения Новости