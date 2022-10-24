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Піротехніки ДСНС за добу знешкодили більше ніж чотири сотні снарядів
За добу з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 т води.