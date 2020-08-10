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Протесты в Беларуси: один погибший и десятки пострадавших

Протесты в Беларуси: один погибший и десятки пострадавших

В Беларуси скончался один из участников акции протеста, который был сбит автозаком. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы. Об этом сообщили правозащитники "Вясны".

Сообщается, что инцидент произошел в Минске в ночь с 9 на 10 августа.

"Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти", - говорится в сообщении.

Также по данным правозащитников, в больницах Минска находятся десятки пострадавших. Ранеными заняты два отделения военного госпиталя. Кроме этого пострадавшие находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска.

Напомним, в Беларуси 9 августа завершилось голосование за президента. После этого в стране начались массовые беспорядки, которые сопровождались насилием на улицах.

Во время акции протеста в Минске автозак въехал в толпу демонстрантов, один из которых запрыгнул на бампер автомобиля, после чего упал под колеса.


Агентство Телевидения Новости

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