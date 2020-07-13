Протесты в Хабаровске: МВД РФ занижает данные полиции о количестве протестующих

Полиция Хабаровского края передавала МВД РФ данные о значительно большем количестве участников акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Краевая полиция передавала более реальные цифры по числу людей, но в федеральном МВД их занизили», — сказал собеседник издания.

11 июля в нескольких городах Хабаровского края прошли акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Местные СМИ называли митинг в Хабаровске самым массовым в истории города — на него пришли до 30 тысяч человек. Управление МВД по Хабаровскому краю оценило численность акции в 10-12 тысяч человек.

Сергея Фургала задержали 9 июня по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 году. Одновременно с ним задержали еще нескольких членов партии ЛДПР из региона. Суд в Москве арестовал губернатора на два месяца.

Напомним, как сообщала группа ИС, в то время как российская агентура в Украине пытается расшатать ряд регионов, в частности Харьков, сама же Москва, на эйфории после обнуления президентских сроков Путина и стремительно начавшейся зачистки старых элит, расшатала Дальний восток.

Источник: sprotyv.info

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