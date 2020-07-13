Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 60

Протесты в Хабаровске: МВД РФ занижает данные полиции о количестве протестующих

Протесты в Хабаровске: МВД РФ занижает данные полиции о количестве протестующих

Полиция Хабаровского края передавала МВД РФ данные о значительно большем количестве участников акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Краевая полиция передавала более реальные цифры по числу людей, но в федеральном МВД их занизили», — сказал собеседник издания.

11 июля в нескольких городах Хабаровского края прошли акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Местные СМИ называли митинг в Хабаровске самым массовым в истории города — на него пришли до 30 тысяч человек. Управление МВД по Хабаровскому краю оценило численность акции в 10-12 тысяч человек.

Сергея Фургала задержали 9 июня по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 году. Одновременно с ним задержали еще нескольких членов партии ЛДПР из региона. Суд в Москве арестовал губернатора на два месяца.

Напомним, как сообщала группа ИС, в то время как российская агентура в Украине пытается расшатать ряд регионов, в частности Харьков, сама же Москва, на эйфории после обнуления президентских сроков Путина и стремительно начавшейся зачистки старых элит, расшатала Дальний восток.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

КИБЕРВОЙНА. Германия призвала ЕС ввести санкции против России за кибертерроризм
Сегодня 07:36    80
Госдеп может определить Россию страной — спонсором терроризма: подробности
12.07.2020 10:28    174
В Коми по программе «Народный бюджет» купили катафалк
12.07.2020 08:00    119
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. Обратный отсчет запущен
11.07.2020 07:54    626
Пропаганда РФ роздуває з мухи слона: заява секретаря РНБО
11.07.2020 06:31    444
РФ активізувала інформаційні спецоперації проти України – заява Служби зовнішньої розвідки
10.07.2020 10:08    145
В Общественной палате РФ призвали создать министерство пропаганды
10.07.2020 07:38    126
У США повалили пам'ятник афроамериканському борцю проти рабства
08.07.2020 08:33    199
У Росії в шпигунстві звинувачують колишнього українського футболіста
07.07.2020 10:12    194
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Хаос и дезориентация – инструменты русской пропаганды
07.07.2020 09:15    180
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 