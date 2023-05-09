Протесты в Париже, Гааге и Брюсселе спланированы Россией

"Документы, которыми располагает "Ле Монд" и ее партнеры, показывают, что они митинги в Париже, Гааге и Брюсселе спланированы Россией.

В субботу, 11 февраля, площадь Республики в Париже полна людей. Тысячи демонстрантов собрались против пенсионной реформы. Посреди толпы выделяются трое мужчин; один из них держит табличку с надписью заглавными буквами: «Евросоюз, США, прекратите финансирование войны в Украине» .

Менее чем через месяц, 5 марта, тот же человек стоял на площади Сен-Пьер в 18-м округе Парижа. На этот раз он исполняет нацистский салют перед транспарантами цветов украинского флага, на которых можно прочитать: «Эрдоган, землетрясение — это цена за прием российских туристов» . Как и в первом случае, все это снимается камерой, а затем публикуется в социальных сетях Facebook, TikTok и YouTube.

Le Monde удалось отследить более десятка акций одного порядка в нескольких европейских столицах. Каждый раз транслируемое неуклюжее сообщение направлено на дискредитацию Украины, Евросоюза или Турции".

Важное расследование, которое проливает свет на незаконные попытки российских спецслужб и их агентуры влиять на политические решения в Европе.

Отсюда:

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/05/07/pour-discrediter-l-ukraine-la-russie-organise-de-faux-rassemblements-en-europe_6172447_3210.html?fbclid=IwAR2CiCZ4qiwth35niWBuaCmAJo0nNnYrYbuysnMJFpEqoMjD_UC1x4PEQZ4

Джерело: https://www.facebook.com/vladimir.osechkin

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