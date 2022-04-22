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Проти мирного населення України росіяни масово використовують заборонену зброю: заява Денісової

Проти мирного населення України росіяни масово використовують заборонену зброю: заява Денісової

Армія російської федерації використовує проти мирного населення України зброю, яка заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Про це повідомила в своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як ідеться у повідомленні, увечері 20 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву.

«Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться винятково приватні будинки. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє поранених».

Водночас на футбольному стадіоні «Десни» у Чернігові знайшли нерозірвану бомбу – снаряд було ідентифіковано як авіаційну бомбу ФАБ-500.

«Одним авіаударом поховали 24 людини під уламками. У Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування почали розбирати завали одного зі зруйнованих районів міста — вулицю Роменську. У ніч проти 8 березня росіяни скинули туди три авіабомби вагою пів тонни кожна. Десятки будинків зруйновані», – написала Денісова.

Крім цього, вчора, 20 квітня, було знешкоджено потужну авіаційну бомбу в Ірпені в районі військового шпиталю.

«Використання таких видів зброї широкого ураження проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні», – заявила Денісова.

Источник: sprotyv.info

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