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Протягом багатьох років корупціонери паразитували на державному підприємстві “Електроважмаш” - Фонд державного майна України

Протягом багатьох років корупціонери паразитували на державному підприємстві “Електроважмаш” - Фонд державного майна України

Заступник Голови Фонду державного майна України Сергій Ігнатовський повідомив, що Фонд співпрацює з усіма правоохоронними органами для подолання корупції.

За його словами, протягом багатьох років корупціонери паразитували на державному підприємстві “Електроважмаш”.

Він зазначив, що шляхом призначення підконтрольного менеджменту, який експлуатував виробничі та економічні потужності підприємства в інтересах окремих недобросовісних бізнесових груп. В результаті такої діяльності підприємство було фактично доведене до банкрутства. Такий стан підприємства Фонд державного майна побачив після передачі функції управління.

Так, на час призначення нового керівника, справу якого зараз розглядає суд, залишок доступних коштів на рахунках становив 1 млн грн, за необхідних 60 млн грн, а 80% замовлень не виконувалося в терміни, передбачені договорами.

“Керівництво ФДМУ заявляє про готовність всіляко сприяти слідству та сподівається на об’єктивний розгляд справи з метою покарання усіх дійсно причетних до корупційних схем та забезпечення державних інтересів”, - резюмував Сергій Ігнатовський.

Источник: spfu.gov.ua

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