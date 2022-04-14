Протягом дня окупанти обстрілювали Золочів і сусідні села: є жертви

За добу окупанти нанесли 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. Сьогодні окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. На жаль, є постраждалі. По області за день 8 цивільних поранені російськими обстрілами, 1 людина загинула.

За час повномасштабного вторгнення рф загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них – 24 дитини.

По області складним залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої. Але наші ЗСУ тримають позиції та отримують немало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції.

Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму. Це бронеавтомобіль «Тигр», Камаз і 3 Урали. Наші бійці знищили усю ворожу колону.

Також сьогодні над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник «Орлан-10», який вів розвідку.

Агентство Телевидения Новости