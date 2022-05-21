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Протягом доби – обстріли Харкова та районов області, 20 поранених

Протягом доби – обстріли Харкова та районов області, 20 поранених

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 21 травня повідомляють у Харківській ОВА

▪️За минулу добу російські окупанти із реактивних системам залпового вогню обстріляли Олексіївку, Салтівку. Увечері через потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.

▪️По області боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах – рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях.

Ракетний удар фактично знищив Лозівський Будинок культури.

Вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки.

Всього за добу внаслідок російської агресії – 20 поранених: Харків – 2; Лозова – 8, смт.Шевченкове – 6;с. Донець, Балаклійської громади – 1; Руські Тишки – 1, Дергачі – 2. На жаль, загинула 66-річна жінка у Дергачах.

▪️ На Харківщині ворог намагається утримати зайняті рубежі. Найгарячіше на Ізюмському напрямку. Але наші бійці ЗСУ тримають позиції і не дають ворогу просуватися вперед.

Агентство Телевидения Новости

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