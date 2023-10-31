Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’яч, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Ободи, Покровка, Попівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак.

Також противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Антонівка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника та ще 1 – по пункту управління.

Крім того силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Агентство Телевидения Новости