Сегодня 12:31
Протягом травня окупанти завдали 98 ударів по різних районах Харкова

За травень по Харкову били масовані нальоти «Шахедів», удари БПЛА «V2U», «Молнія», «Ланцет» та «Гербера», а також атаки FPV-дронами й ракетами.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Загалом за місяць ворог завдав 98 ударів по різних районах. Це лише трохи менше, ніж було у квітні», – зазначив Терехов.

За його словами, внаслідок атак у травні постраждали 88 харків’ян, зокрема 15 дітей. Одна людина загинула.

«Під прицілом окупантів постійно перебувала критична та цивільна інфраструктура. Також агресор бив по бізнес-майданчиках, навчальних закладах, залізничних вузлах, а на початку місяця здійснив цілеспрямовану серію ударів по автозаправних станціях», – розказав мер.

За місяць тривога в місті тривала сумарно понад 16 повних діб. Для порівняння: по області цей показник вищий на десять діб і сягає 26 днів безперервної небезпеки.

