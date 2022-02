Противник_несе_втрати - Генеральний штаб ЗСУ

Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. В районі Краматорська знищено ще один літак рф. Це вже шостий. За інформацією Командування об`єднаних сил #UAF #AFU #СПРОТИВ #UKRAINE #JFO #ООС #WARINUKRAINE

24 лютого, за оперативною інформацією командування Об'єднаних сил, над Луганщиною збито літак збройних сил російської федерації. Це вже сьомий літак окупантів збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. / On February 24, according to the operative information of the Joint Forces Command, a plane of the russian armed forces was shot down over Luhansk Region. This is the seventh plane of the occupiers shot down by Ukrainian air defense units today.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

Разом переможемо! Win Together!

Слава Україні!Glory to Ukraine!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»