Протурецкие повстанцы (не те, что наступают на асадитов) решили, что самое время повоевать с курдами
Как, впрочем, и всегда.
Значки на карте:
• автоматы - столкновения,
• бомбы - обстрелы,
• ну и еще танки там ездили.
Суть в том, что курды компактно проживают на территории четырех стран - Турции, Ирана, Ирака и Сирии (https://t.me/ShrikeChat/1401806). И, естественно, хотели бы иметь свое государство.
Эрдоган жестко борется с курдским сепаратизмом, а тут в ходе первого этапа сирийской войны курды создали квази-государство в виде Сирийского Курдистана. Да и в Ираке есть курдская автономия, похожая на отдельное государство.
Для Эрдогана курдская государственность - страшный сон, поэтому в 2019 году турецкие войска зашли в Сирийский Курдистан и оккупировали северную часть. И периодически вторгаются в Иракский Курдистан.
В общем, Эрдоган продолжает давить курдов, сколько может.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18924