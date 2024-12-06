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Протурецкие повстанцы (не те, что наступают на асадитов) решили, что самое время повоевать с курдами

Протурецкие повстанцы (не те, что наступают на асадитов) решили, что самое время повоевать с курдами

Как, впрочем, и всегда.

Значки на карте:

• автоматы - столкновения,

• бомбы - обстрелы,

• ну и еще танки там ездили.

Суть в том, что курды компактно проживают на территории четырех стран - Турции, Ирана, Ирака и Сирии (https://t.me/ShrikeChat/1401806). И, естественно, хотели бы иметь свое государство.

Эрдоган жестко борется с курдским сепаратизмом, а тут в ходе первого этапа сирийской войны курды создали квази-государство в виде Сирийского Курдистана. Да и в Ираке есть курдская автономия, похожая на отдельное государство.

Для Эрдогана курдская государственность - страшный сон, поэтому в 2019 году турецкие войска зашли в Сирийский Курдистан и оккупировали северную часть. И периодически вторгаются в Иракский Курдистан.

В общем, Эрдоган продолжает давить курдов, сколько может.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18924

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Темы: війна, сирія

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