Провокації на кордоні та спецборти з Москви: розвідка фіксує специфічну активність на території рф

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:спецслужби ворога розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в рф.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька «терактів», у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

⚠️ пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

⚠️ фсб рф повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Раніше ЦПД при РНБО України попереджував про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.

Також, СК РФ заявив, що селище Климово в Брянській області було обстріляне з вертольотів.

«З використанням двох бойових гелікоптерів, забезпечених важким наступальним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися у повітряний простір Російської Федерації. Рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, вони провели не менше 6 авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Климівського району Брянської області.

Внаслідок прямих влучень та вибухів снарядів пошкоджено не менше шести житлових будинків по вулиці Зарічній та вулиці Леніна селища, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей, у тому числі одна малолітня дитина 2020 року народження».

Також губернатор Білгородської області заявив, що з боку України було обстріляно село Сподарюшин.

«Постраждалих та жертв серед мирного населення немає. Руйнів житлових та соціальних об’єктів немає», – зазначив він.

При цьому, жителів сел Безімен та Сподарюшено вивезли, нині селища під додатковою охороною.

Ці повідомленн співпали з повідомленнями флайрадарів, які зафіксували як до десяти спецбортів з Москви вилетіли в різні точки рф, також були подняті велики транспортники ІЛ. Один з бортів навіть намагався переткнути кордон з Фінляндією. Ще один ІЛ-76МД ВСРФ, який вилетів із Владивостока зайшов у безпольотну зону та прямує до Харкова.

Агентство Телевидения Новости