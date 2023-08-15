Провокації росіян у Чорному морі – ворожий акт щодо НАТО
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
13 серпня в районі турецьких територіальних вод патрульний корабель «василий быков» чф рф вдався до силової провокації проти суховантажного судна SUKRU OKAN під прапором Палау і з турецьким екіпажем, яке прямувало до порту Ізмаїл.
▶️ Зі своїм виходом із «зернової угоди» росія більше не має права здійснювати догляд суден, які прямують в українські порти.
▶️ Силова провокація росіян проти судна SUKRU OKAN створювала фізичну небезпеку для його екіпажу та була посяганням на чужу власність.
▶️ Провокації російського флоту в безпосередній близькості до територіальних вод Туреччини є ворожим актом щодо цієї країни та НАТО загалом.
▶️ Поведінка російського флоту щодо цивільних суден може розцінюватися як піратство. Та вимагає вирішення із залученням флоту міжнародної коаліції.
Джерело: https://t.me/spravdi/32494