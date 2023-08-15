Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 54

Провокації росіян у Чорному морі – ворожий акт щодо НАТО

Провокації росіян у Чорному морі – ворожий акт щодо НАТО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 серпня в районі турецьких територіальних вод патрульний корабель «василий быков» чф рф вдався до силової провокації проти суховантажного судна SUKRU OKAN під прапором Палау і з турецьким екіпажем, яке прямувало до порту Ізмаїл.

▶️ Зі своїм виходом із «зернової угоди» росія більше не має права здійснювати догляд суден, які прямують в українські порти.

▶️ Силова провокація росіян проти судна SUKRU OKAN створювала фізичну небезпеку для його екіпажу та була посяганням на чужу власність.

▶️ Провокації російського флоту в безпосередній близькості до територіальних вод Туреччини є ворожим актом щодо цієї країни та НАТО загалом.

▶️ Поведінка російського флоту щодо цивільних суден може розцінюватися як піратство. Та вимагає вирішення із залученням флоту міжнародної коаліції.

Джерело: https://t.me/spravdi/32494

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оленеводу показали дефективный Ми-28...
Сегодня 09:26    14
Прикордонники та Міноборони обміняються базами даних контролю за виїздом
Сегодня 09:15    36
Торговельна мережа FOZZY тимчасово припиняє свою роботу в Одесі
Сегодня 08:50    62
Мордор готує «імпортозаміщення» Google: так красиво називатиметься введення цифрової диктатури
Сегодня 08:38    66
Харківщина, 15 серпня
Сегодня 08:36    55
В Хмельницкой области задержали военкома за получение взятки в размере 4500 долларов США
Сегодня 08:27    71
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 08:16    87
Причини страху щодо життя після війни
Сегодня 08:16    94
В кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек
Сегодня 08:05    101
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    83
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 