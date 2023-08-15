Провокації росіян у Чорному морі – ворожий акт щодо НАТО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 серпня в районі турецьких територіальних вод патрульний корабель «василий быков» чф рф вдався до силової провокації проти суховантажного судна SUKRU OKAN під прапором Палау і з турецьким екіпажем, яке прямувало до порту Ізмаїл.

▶️ Зі своїм виходом із «зернової угоди» росія більше не має права здійснювати догляд суден, які прямують в українські порти.

▶️ Силова провокація росіян проти судна SUKRU OKAN створювала фізичну небезпеку для його екіпажу та була посяганням на чужу власність.

▶️ Провокації російського флоту в безпосередній близькості до територіальних вод Туреччини є ворожим актом щодо цієї країни та НАТО загалом.

▶️ Поведінка російського флоту щодо цивільних суден може розцінюватися як піратство. Та вимагає вирішення із залученням флоту міжнародної коаліції.

Джерело: https://t.me/spravdi/32494

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