Проукраїнські хакери зламали mail.ru та виклали у відкритий доступ базу даних – кіберексперт

Вранці українські хакери з групи NLB зламали та виклали у відкритий доступ базу даних російського сервісу Mail.ru. Про це заявив СЕО HackControl Микита Книш.

Таким чином, як пише Книш, «хакери пострибали на могилі і без того вже мертвого російського технологічного сектора, в якому раніше повністю злили Яндекс, Delivery Club і всі великі банки росії».

Також, як пише Книш, сьогодні українські хакери з DumpForums зламали найбільший в росії хостинг і реєстратора доменних імен REG.ru — виклали паролі та облікові записи адміністраторів та спеціалістів з безпеки цього проєкту.

Джерело: dev.ua

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