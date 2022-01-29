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Псевдочума: в Харьковской области проверяют птиц

Псевдочума: в Харьковской области проверяют птиц

В Харьковской области проверяют иммунитет домашних птиц к болезни Ньюкасла.

Исследование проводится с целью определения эпизоотической ситуации по болезни Ньюкасла среди птицы, содержащейся в частном секторе и промышленном производстве продукции птицеводства. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Отмечается, что в 2021 году в регионе исследовали более 61 тысячи проб птицы из частного сектора и 2900 проб от птицы птицехозяйств. В 99% случаев напряжение иммунитета к болезни Ньюкасла подтвердилось.

На 2022 год запланировано исследовать 58 тысяч проб в частном секторе и 2,5 тысяч в птицехозяйствах.

Справка. Болезнь Ньюкасла (псевдочума) – это особенно опасное инфекционное заболевание домашней птицы. Характерными чертами болезни Ньюкасла у птиц являются энцефалит, воспаление легких и кровоизлияние во внутренние органы вследствие их поражения. Для человека болезнь Ньюкасла не представляет опасности, но после контакта с зараженной особью может появиться недомогание, напоминающее начинающийся грипп.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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