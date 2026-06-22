Пішла гуляти і не виходила на зв’язок: у Харкові розшукали неповнолітню

У Харкові поліцейські розшукали 15-річну дівчину, яка зникла після прогулянки. Неповнолітню знайшли у знайомих та повернули батькам.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

21 червня до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька пішла гуляти та не повернулася додому. На зв’язок дівчина не виходила.

На пошуки неповнолітньої орієнтували особовий склад Харківського районного управління поліції №2. Ювенальні поліцейські та працівники кримінальної поліції перевірили можливі місця перебування дівчини, а також її акаунти в соціальних мережах.

Після опитування друзів правоохоронці встановили місцеперебування зниклої. З’ясувалося, що вона ночувала у знайомих.

За даними поліції, протиправних дій щодо дівчини не вчинялося. Після встановлення всіх обставин її передали батькам.

Поліцейські провели з неповнолітньою та її родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости