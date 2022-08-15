Пішов на рибалку та не повернувся: неповнолітнього харків’янина шукали з поліцією

Хлопець пішов рибалити на озеро та додому не повернувся. Ювенальні інспектори знайшли його у друга, в якого юнак вирішив заночувати.

15 серпня 2022 року близько 04:05 до поліції Основ’янського району звернулася 49-річна жінка із заявою про зникнення свого 15-річного сина. Хлопець у неділю пішов рибалити на місцеве озеро та пообіцяв ввечері повернутися додому. Мати, не дочекавшись дитини, лягла спати та виявила його відсутність лише вранці наступного дня. Жінка відразу звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці терміново організували пошуки неповнолітнього та знайшли підлітка у його друга. Хлопець пояснив, що після рибалки зайшов до знайомого в гості, де заснув. На теперішній час дитину повернуто додому, жодних протиправних дій відносно хлопця скоєно не було.

Із матір’ю підлітка поліцейські провели профілактичну бесіду та склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости