Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує мешканця міста Богодухів
Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження мешканця міста Богодухів Олега Сазонова, 2001 року народження.
23 липня він пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Прикмети зниклого: зріст 173 см, середньої тілобудови, світле коротке волосся, має татуювання на руках та ногах, у лівій брові пірсинг, носить сережки.
Був одягнений у темні спортивні штани, червону кофту з капюшоном, мав при собі чорну сумку «бананку».
Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваного, з проханням повідомити за телефонами: 102 або 097 160 62 91.