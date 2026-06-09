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Після нічної атаки рф у Харкові пошкоджено 27 будинків і вибито понад 700 вікон

Після нічної атаки рф у Харкові пошкоджено 27 будинків і вибито понад 700 вікон

У Шевченківському районі Харкова внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкоджено щонайменше 27 будівель. Комунальники ліквідовують наслідки у Шевченківському та Холодногірському районах.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У квартирах вибито 704 вікна, ще 272 – у під’їздах. Також пошкоджено 226 балконних вікон.

Фахівці КП «Харківжитлобуд» проводять роботи із закриття контурів пошкоджених будинків.

Працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, уламки фасадів, великогабаритне сміття та впорядковують прилеглі території.

Співробітники КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсації за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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