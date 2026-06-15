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Після неодноразових ударів по мостах, що з’єднують Крим з окупованим Херсоном, українці почали встановлювати блокаду півострова

Після неодноразових ударів по мостах, що з’єднують Крим з окупованим Херсоном, українці почали встановлювати блокаду півострова

Це констатує аналітик Clément Molin (https://x.com/clement_molin).

Минулої ночі підрозділи Code 9.2 та 1 ОШП завдали низки ударів по цілях на дорогах і в районах, що ведуть до Криму.

Крим з материковою частиною України з’єднує лише кілька мостів. За повідомленнями, відомо про ураження шістьох з них [1 (https://t.me/in_factum/45203)], зокрема основні:

▪️ Генічеський міст

▪️ Чонгарський автомобільний міст

▪️ Чонгарський залізничний міст

▪️ Армянський міст

▪️ Мости біля Ставків і Мирного

росія встановлює понтонні переправ у Чонгарі та Армянську, але вони значно уповільнюють рух, що дає Україні можливість завдавати ударів по військових колонах. Крім того, такі переправи набагато легше знищувати

Блокада Криму цікава й тим, що російські сили відчувають гостру нестачу засобів протиповітряної оборони для боротьби з українськими дронами. На карті [2 (https://t.me/in_factum/45204)] позначено всі ураження засобів ППО (синім) та радарів (жовтим), а також інші удари середньої дальності (білим)

Загалом вдалося зафіксувати 415 уражених вантажівок з початку травня. Це приблизно по 10 вантажівок щодня, і це лише підтверджені випадки.

Однак є тенденція, за якою варто спостерігати: росіяни намагаються повторити українську кампанію і завдають ударів по українській логістиці. Вони переважно використовують дрони типу “Герань”. Натомість ця кампанія ударів існує ще до української і триває досі

Проте українці адаптувалися:

▪️ Встановлюють протидронові сітки над ключовими дорогами

▪️ Розгортають групи перехоплювачів по всій лінії

▪️ Застосовують радіоелектронну боротьбу проти російських дронів типу «Молнія» та інших дронів середньої дальності

Таким чином, українська кампанія продовжує посилюватися і створює серйозні проблеми для російської логістики як у тактичній, так і в оперативній глибині. У найближчі дні очікується подальше посилення ударів по пунктах, що з’єднують Крим з окупованою територією, а також по другорядних дорогах у тилу.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/30457

Новости портала «Весь Харьков»

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