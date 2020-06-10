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Після обсервації у військовому санаторії українські миротворці відбули до Косова

Після обсервації у військовому санаторії українські миротворці відбули до Косова

Із міста Трускавця, що на Львівщині, для здійснення миротворчої місії в Республіці Косово відбув український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців. Перед закордонним відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький».

Як розповів начальник військового санаторію полковник Василь Вовчанський, це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію в Трускавецькому військовому санаторії з початку карантину. Водночас це перший випадок, коли обсервація здійснювалася до вибуття в іноземну країну, а не після повернення з неї. До речі, під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести – на початку та в кінці обсервації. Визначення результатів ПЛР-досліджень проходило у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

– Центр видає медичні сертифікати, які дозволяють перетинати державний кордон України та не проходити обсервацію за кордоном. У час, коли українські курорти зупинилися, а карантин у державі триває, прийом на обсервацію – один зі способів зберегти санаторій на плаву. Проведення обсервації вимагає додаткових заходів безпеки, проте персонал оздоровниці адаптувався до роботи в нових умовах і чітко виконав завдання, поставлені Міністерством оборони України, − зазначив начальник ЦМРСЛ «Трускавецький» полковник Василь Вовчанський. − До речі, у військовому санаторії є один із небагатьох у Трускавці імуноферментних аналізаторів (ІФА), за допомогою якого можна здійснювати ІФА-тестування як для гостей та персоналу оздоровниці, так і для відпочивальників із інших санаторіїв та місцевого населення.

Проводжали українських воїнів-миротворців на виконання почесної місії представники Генерального штабу Збройних Сил України, військові медики та персонал оздоровниці, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

– Хочу висловити щиру подяку Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Руслану Хомчаку та командувачу Медичних сил Збройних Сил України генерал-майору медичної служби Ігорю Хоменку за ту довіру, яку вони виявили нашій оздоровниці в плані проведення тут медичної обсервації військовослужбовців. І запрошую військовослужбовців приїздити до Трускавця не лише по службі, але й на відпочинок. Бо зараз, на обсервації, вони не мали можливості ні оглянути місто, ні навіть покинути межі території медичного закладу, − зазначив начальник Трускавецького військового санаторію полковник Василь Вовчанський.

У військовому санаторії «Трускавецький» готові прийняти на медичну обсервацію нові групи військовослужбовців. Адже за два з половиною місяці праці в умовах карантинних обмежень адміністрація оздоровниці довела, що тут чітко виконують поставлені завдання, дбають про безпеку гостей та персоналу, готові працювати в умовах нових викликів.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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