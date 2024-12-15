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Після обстрілів Харківщини рятувальники загасили три пожежі

Після обстрілів Харківщини рятувальники загасили три пожежі

За добу на Харківщині сталося три пожежі від ворожих обстрілів. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Близько 6:00 у селі Білаші Харківського району внаслідок влучання уламків БпЛА загорілась покинута нежитлова будівля. Площа пожежі склала 70 кв. м.

Годиною пізніше у селищі  Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району ворожий FPV-дрон влучив у приватний житловий будинок, який зайнявся на площі 40 кв. м.

О 17:23 у селищі Борова Ізюмського району внаслідок авіаційного удару окупантів виникло загоряння приватного будинку та господарчої споруди на площі 20 кв. м.

Всі пожежі ліквідовані силами ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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