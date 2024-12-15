Після обстрілів Харківщини рятувальники загасили три пожежі

За добу на Харківщині сталося три пожежі від ворожих обстрілів. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Близько 6:00 у селі Білаші Харківського району внаслідок влучання уламків БпЛА загорілась покинута нежитлова будівля. Площа пожежі склала 70 кв. м.

Годиною пізніше у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району ворожий FPV-дрон влучив у приватний житловий будинок, який зайнявся на площі 40 кв. м.

О 17:23 у селищі Борова Ізюмського району внаслідок авіаційного удару окупантів виникло загоряння приватного будинку та господарчої споруди на площі 20 кв. м.

Всі пожежі ліквідовані силами ДСНС.

Агентство Телевидения Новости