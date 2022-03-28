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Після обстрілів Люботина рятувальникі дістали з-під завалів загиблого

Після обстрілів Люботина рятувальникі дістали з-під завалів загиблого

Підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж, спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали як у місті Харкові, так і районах області.

Так, сьогодні підрозділи служби порятунку залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених обстрілами, у Чугуївському районі області. На одній з пожеж у місті Люботин рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. Ще двох осіб: чоловіка та жінку вдалось врятувати. Бригадою медиків їх негайно було госпіталізовано до місцевого лікувального закладу.

Найбільшого обстрілу сьогодні ворог завдав по житловим масивам Київського району міста Харкова, де сталося 6 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де відразу палало 7 житлових приватних будівель.

Агентство Телевидения Новости

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