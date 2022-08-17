Після серії вибухів в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери

Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території рф, інформує Головне управління розвідки МО України.

Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).

В рамках зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

– 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

– 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

– 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

– 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

– 8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

– 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

– 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

– 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

– літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

– 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська.

Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.

Агентство Телевидения Новости