Після тривалої перерви ще 4 парафії московського патріархату перейшли до ПЦУ

Одеська область є лідером півдня України з приєднання храмів до ПЦУ

В селі Гетьманівка Савранського району Одеської області місцева релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України, повідомляє UA|TV з посиланням на дані Релігійно-інформаційної служби України.

Зазначається, що Одеська область є лідером півдня України з приєднання храмів до ПЦУ. Це вже восьма парафія в регіоні, яка покинула УПЦ МП.

Храм у селі Гетьманівка заснований ще 1730 року, він є пам’ятником архітектури.

"Парафія вже довгий час хотіла приєднатися, але люди сумнівалися. Особисто єпископ Павло (керуючий Одеською єпархією ПЦУ) проводив там збори, коли був у Савранському районі. Після його візиту парафія провела ще одні збори, на яких ухвалила рішення приєднатися, і вже є протокол", – розповів священик Теодор Оробець.

Також у пресслужбі Волинської єпархії повідомили, що за останні дні до Помісної церкви приєдналися ще три парафії.

Це громади сіл Романів, Ясенівка та Борочиче, які вийшли з Московського патріархату.

"Тож станом на 20 червня після вручення Вселенським патріархом Томосу про автокефалію наша єпархія збільшилася на 78 парафій. 13 із них увійшли в ПЦУ разом зі священниками", – підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, цього тижня Почесний Патріарх Філарет скликав "помісний собор" ліквідованого Київського патріархату. Він наполягає, що структура Київського патріархату не була ліквідована перед наданням Томосу Україні та продовжує свою діяльність. Також розкритикував положення цього документа. Собор із вихідців КП має зібратися 20 червня. На ньому Почесний Патріарх пропонує анулювати рішення від 15 грудня 2018 року, яким Київський патріархат самоліквідувався.

Натомість член синоду ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Православна церква України не застосовуватиме ніяких покарань до Патріарха Філарета. Однак додав, що в рамках ПЦУ Філарет вже не матиме жодних повноважень і розповів, що буде з церковним майном.

Источник: 5.ua

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