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Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

Після відставки Вітренка Нафтогаз оголосив про збитки на 57 мільярдів

Загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.

Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2022 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зокрема, збиток за перший квартал 2022 року склав 57,58 млрд грн.

"Основними факторами формування збитку в першому кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни, а також негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних обов’язків", – пояснюють у "Нафтогазі".

Серед факторів збитковості компанії у першому кварталі "Нафтогаз" також вказує руйнування активів внаслідок обстрілів з боку РФ.

Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 мільярда гривень.

"Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки", – наголошується у повідомленні.

Компанія зауважує, що у відповідності до консолідованого фінансового плану "Нафтогазу" на 2022 рік, затвердженого правлінням, за результатами року компанія планує отримати прибуток 91,8 млрд грн, переважно за рахунок отримання компенсації "за різницю в тарифах" підприємствами ТКЕ та операторами газорозподільних мереж. Крім того, компенсацію за покладені урядом спеціальні обов’язки сподівається отримати і сам "Нафтогаз".

"Така компенсація має бути виплачена з державного бюджету України. Зокрема, це зумовлено різницею між вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації, яку встановила держава в рамках покладення спеціальних обов’язків на компанію. Відповідно, щоб покладені державою спеціальні обов’язки не наносили збитки компанії, ця різниця має бути компенсована державою", – вважають у "Нафтогазі".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою.

Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.

Джерело: https://biz.censor.net/n3378131

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