Птахи СБС подзьобали спецуру Головного розвідувального управління рф
Птахи Мадяра за одну ніч знищили та пошматували понад 120 спецпризначенців ГРУ рф на Донеччині
Військовослужбовці підрозділу ЗСУ "Птахи Мадяра", ліквідували та поранили понад 120 російських спецпризначенців ГРУ внаслідок операції у населеному пункті Бердянське на Донеччині
Про це повідомляє командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
"Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ рф ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня Птахами 1 ОЦ СБС операції у нп Бердянське, ТОТ, Донецької обл., згідно підтвердженої оперативної інформації", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в результаті розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцях дислокації ворога зафіксовано 51 загиблого, 74 поранених та невстановлену кількість зниклих безвісти.
Джерело: espreso.tv