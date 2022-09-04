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Північний потік зупинений росіянами на невизначений термін. Але шантаж не пройшов

Північний потік зупинений росіянами на невизначений термін. Але шантаж не пройшов

І нема у цьому нічого дивного. Від самого початку будівництва "Північного потоку" було зрозуміло, його будують аби зупинити. Тоді - коли Москва захоче шантажувати Європу цінами на газ.

Я гарно пам'ятаю як тоді ліберальна Європа реготала з "застарілої русофобії" і "параної часів Холодної війни". Тепер вона має шанс переконатися, "русофобія і параноя" були звичайним відповідальним поглядом у майбутнє. Коли ідеться про Росію, іншого не буває.

Але є й хороша новина. Після таких демонстраційних зупинок з боку Москви, Європа на власні очі бачить, що воно таке - прив'язуватися енергоносіями до Росії. Виникає дивовижна нагода відв'язатися. А Північний потік? Ну колись його демонтують. Аби іржавіючи, природу не забруднював.

UPD

российский «Газпром» возобновил поставки газа в Европу по «Северному потоку», – Reuters.

Агентство ссылается на данные на сайте «Газпрома», которые показывают, что за последний час по трубе прошло 184 кВтч/ч

Північний потік зупинений росіянами на невизначений термін. Але шантаж не пройшов

Джерело: https://t.me/dragonspech/5423

Новости портала «Весь Харьков»

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