Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 46

Північно-Слобожанський напрямок: техніка і обладнання окупантів під ударами дронарів 105 прикордонного загону (ВІДЕО)

Північно-Слобожанський напрямок: техніка і обладнання окупантів під ударами дронарів 105 прикордонного загону (ВІДЕО)

Зенітна та польова артилерія, бронетехніка, транспортні засоби, РЕБи і «зв’язок» агресора опинилися під ударами FPV-дронів команди безпілотних систем прикордонників.

Маскування і схованки не допомогли ворожій техніці уникнути влучань, уражень і добивання від пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Завдяки активній роботі наших дронарів знищено коштовну техніку і обладнання противника.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чи зможе Україна вплинути на Трампа здатністю збивати "Шахеди": The Hill знайшов відповідь
Сегодня 09:38    2
российское левосудие добралось до Губарева
Сегодня 09:26    19
російська пропаганда знову про «продаж Україною західної зброї на чорному ринку»
Сегодня 09:15    31
Лингвистический террор Кремля
Сегодня 09:11    37
Ми атакували Іран без чіткого плану щодо зміни режиму, кажуть ізраїльські джерела безпеки
Сегодня 09:07    33
СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного
Сегодня 08:58    45
Трамп вже зробив кілька великих помилок: ексрадник президента США Болтон про військову операцію в Ірані
Сегодня 08:50    50
У Повітряних силах заявили, що в Україні створюють власний «Залізний купол»
Сегодня 08:46    49
Харківщина 13 березня
Сегодня 08:41    44
Дискримінація України на Паралімпіаді: МПК чітко показав, що став на бік росії
Сегодня 08:35    57
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 