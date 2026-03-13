Північно-Слобожанський напрямок: техніка і обладнання окупантів під ударами дронарів 105 прикордонного загону (ВІДЕО)

Зенітна та польова артилерія, бронетехніка, транспортні засоби, РЕБи і «зв’язок» агресора опинилися під ударами FPV-дронів команди безпілотних систем прикордонників.

Маскування і схованки не допомогли ворожій техніці уникнути влучань, уражень і добивання від пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Завдяки активній роботі наших дронарів знищено коштовну техніку і обладнання противника.

Джерело: dpsu.gov.ua

