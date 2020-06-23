Пушилин приказал не впускать назад в «ДНР» поехавших в Украину за пенсией

Оккупационные власти т.н. «ДНР» будут выпускать граждан на подконтрольную Украине территорию лишь после письменного заявления об отказе возвращения обратно в ОРДО до окончания пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в «указе» главаря «ДНР» Дениса Пушилина, сообщает ресурс «Остро».

Пушилин «разрешил» жителям оккупированной части Донецкой области с понедельника, 22 июня, выезжать на подконтрольную законной власти территорию лишь при условии «обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) на территорию «Донецкой народной республики» до улучшения эпидемической ситуации».

Выезд же граждан из оккупированных территорий якобы сможет осуществляться только через КПВВ «Еленовка» с 9:00 до 18:00 ежедневно, будет «работать» как пешеходный, так и транспортный переход, причем украинская сторона не открыла свой «параллельный» контрольный пункт въезда/выезда в Новотроицком.

Таким образом, дорожный коридор, через которые боевики якобы готовы выпускать местных жителей, все равно остается заблокированным для проезда.

Источник: sprotyv.info

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