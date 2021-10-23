Путин хочет исключить «Талибан» из списка террористических организаций и дать ему денег

Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет Безопасности ООН, цитирует президента РФ Владимира Путина информационное агентство «Интерфакс».

«Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе. «В зависимости от этого мы будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим», — сказал президент РФ.

Путин заметил, что Россия тесно сотрудничает с представителями «Талибана», приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане.

Так, делегация движения «Талибан» провела в Москве переговоры с руководством российского МИД при участии представителей других стран региона. Это был первый визит талибов в российскую столицу после захвата ими власти в Афганистане.

Участники форума их не разочаровали, сообщает телеканал «Би-би-си». Они согласились сотрудничать с талибами, не дожидаясь официального признания. В Москве обозначились контуры экономической помощи правительству Афганистана: «Стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции», — сказано в совместном заявлении участников третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.

По словам участников форума, начинается сотрудничество с «Талибаном» всех соседних стран и лидеров региона, первые шаги обозначены. Лавров сообщил об отправке гуманитарной помощи в ближайшее время. Представителей талибов главный российский дипломат назвал «уважаемой делегацией».

«Мы призываем движение талибов, и об этом мы говорили с уважаемой делегацией, — строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей, стран Центральной Азии — наших друзей и союзников», — сказал Лавров в начале встречи.

Представитель талибов — исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки заявил, что «Талибан» выполнил все условия, чтобы международное сообщество признало его законной властью Афганистана.

Источник: nigroll.com

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