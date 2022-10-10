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Путин и Кремль будут готовить дальнейшие провокации - Моравецкий

Путин и Кремль будут готовить дальнейшие провокации - Моравецкий

Матеуш Моравецкий, премьер Польши в интервью CNBC:

(https://www.cnbc.com/video/2022/10/07/polish-prime-minister-russia-germany-gas-agreement-was-disastrous.html?fbclid=IwAR0W-uTFeKV29zHIfZKbJc1QETmZkGgND1zTG9ur3hb7lZRURqCd8EywHJM)

Путин и Кремль будут готовить дальнейшие провокации — подобные тому, что они, скорее всего, сделали с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поскольку Россия попытается нагнетать обстановку на разных фронтах, чтобы послать сигнал о том, что они полны решимости и не собираюсь останавливаться. Я верю в боевой дух и мораль украинских солдат и украинского народа, который так хорошо защищает не только свои будущее, мир и свободу, но и наши. Но чтобы они выиграли, мы должны быть жесткими. Мы должны быть сильными. Мы должны поддержать их как поставками оружия, так и финансово. Я обсуждал это со многими лидерами на встрече в Праге – как эффективнее и быстрее поддержать наших украинских друзей в борьбе с тиранией.

#Польша #помощьЗапада

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4098

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