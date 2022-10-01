Путин идет ва-банк

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30 сентября 1938 - Мюнхенское соглашение, аннексия Судет.

30 сентября 2022 - Аннексия Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Путин произнес речь об аннексии Донбасса и Юго-Восточной Украины в тот же день, когда Гитлер произнес речь об аннексии Судетской области.

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На митинге Путин рассказал душещипательную историю — как во время референдума в Луганске выстроилась очередь к избирательному участку. И тут рядом упал артиллерийский снаряд — и никто не ушел из очереди.

Это история — почти калька эпизода из книги Брежнева "Малая земля":

«Во время одного из партактивов, который мне пришлось проводить, люди сидели рядами на земле. В середине доклада где-то позади меня, не так уж далеко, разорвался немецкий снаряд. Мы слышали, как он летел. Дело привычное, я продолжал говорить, но минуты через две разорвался второй снаряд, уже впереди. Никто не тронулся с места, хотя народ был обстрелянный, понимавший, что нас взяли в артиллерийскую "вилку". Третий снаряд, как говорили на фронте, был наш. Вот тут я и отдал приказ:

- Встать! Влево к лощине триста метров бегом - марш!

Мы закончили работу в другом месте. Третий снаряд действительно разорвался на площадке, где мы до этого били. Возвращались оттуда с политруком В. Тихомировым молча.

- Никто не шевельнулся,- сказал он только. - Вот люди...»

P.S. Совсем копирайтеры в Кремле обленились.

Из т/к Движение Сопротивления

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Вот тебе, бабушка, и день победы. Апофегей состоялся. Улов так себе.

Ни тебе Киева, ни тебе Одессы, ни даже Николаева с Днепром. Один Херсон и дырка от Запорожья.

Понимаю Охлобыстина: не о таком театре он мечтал. Зато Путин пышет здоровьем и излучает оптимизм. Что-то, однако, подсказывает мне, что этот оптимизм наигран, слишком много лицедейства было в его речи. Перебрали с артистизмом, все-таки не школа молодого актера и не приемные экзамены во ВГИК. Хотя в целом гладенько, хоть и гаденько. Собрал все пропагандистские штампы советского времени в одном флаконе и залил Нагорной проповедью. Если слушать в экстазе (или с экстази), то хорошо заходит, но на трезвую голову тяжело. Хорошего финала и даже так себе финала у этой истории не будет.

Увиденное заставляет усомниться, что с Путиным и его окружением на любых условиях можно о чем-то договориться. И он сам, и тем более как будто специально собранная Воландом снова (для сравнения) толпа москвичей (впрочем, не знаю, откуда их свозили) выглядели конченными религиозными фанатиками. Россия сейчас похожа на тоталитарную секту, готовую сжечь себя в Ските вместе со своим гуру. Выход из этого состояния измененного сознания, - об этом скажет любой психиатр, - дело чрезвычайно непростое.

И даже если главный со старшими братьями захотят соскочить, то толпа последователей их просто затопчет...

Из т/к Vladimir Pastukhov

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