Путин использовал G-20 как медиаплощадку для трансляции фейков

Путин на G-20 отличился очередным фейком и, разумеется, касался он Украины.

На фоне того как на одном конце света президент РФ Владимир Путин демонстрирует свою востребованность среди западного политикума высшего звена, самоутверждаясь на каждой фотосессии с тем или иным главой государства, на другом, в зоне непосредственной агрессии РФ, разыгрывается непростая для Украины партия с военнопленными моряками. Партия, которая в большей степени напоминает издевку и юридический диссонанс, причём от стороны, согласно международному праву, виновной и уголовно преследуемой. Да, я имею ввиду именно предложение МИД РФ о возврате Россией пленных моряков ВМСУ при условии их уголовного преследования в Украине.

В данном контексте, следует понимать, что Кремль от высшего его руководства (выходцев из КГБ/ФСБ/СВР) до рядовых исполнителей в МИД РФ, спецслужбах и на федеральных каналах живёт и строит свою деятельность в матрице "спецопераций". Такая стратегия действий вводит в заблуждение весь окружающий цивилизованный мир и не даёт возможности Западу выработать эффективный алгоритм противодействия в связи с непониманием логики и философии происходящего. Потому что Кремль не реагирует и не подстраивается под реальность, а он строит свою и выгодную ему реальность, в которую пытается погрузить других.

При этом, как мы можем видеть, в таких спецоперациях участвует и первое лицо российского государства, которое не гнушается доводить фейковые данные или манипулировать информацией на международных площадках. И ведь согласитесь, очень даже с руки последние “набросы” были произведены под аккомпанемент G-20.

Ведь именно на саммите G20 президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции мероприятия заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак подтвердил его информацию о том, что поход украинских бронекатеров через Керченский пролив — предвыборная провокация Петра Порошенко. Хотя, Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил совсем противоположное от того, что произнес Путин.

А именно, 13 июня в интервью "Радіо Свобода" Руслан Хомчак подтвердил, что задержание украинских военных кораблей и моряков в районе Керченского пролива было провокацией со стороны Российской Федерации.

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Так что, очередной фейк от Путина на лицо, но вот ведь дилемма, этот фейк был произнесен на сотни камер международной армии СМИ и будет разнесен по тысячам новостных лент. Но, сколько камер и сколько международных СМИ этот фейк опровергнут, преподнеся реальные слова Руслана Хомчака?

С другой стороны, мы в очередной раз стали свидетелями не только того, как Путин использует редкие возможности выбиться в “международный свет”, но и того, что тема пленных моряков и решение “трибунала” для Кремля весьма болезненны и, в какой-то мере, в стенах Белокаменной уже даже жалеют, что отдали приказ “на абордаж”.

Источник: uc.od.ua

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