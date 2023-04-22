путин не приезжал в Украину: Bild разоблачили двойников бункерного

Помните, как он якобы заявился в оккупированный Мариуполь и на Херсонщину? Издание доказало: это был дублер. (https://www.unian.net/world/v-ukrainu-priezzhal-dubler-smi-razoblachili-dvoynikov-putina-foto-12228447.html)

● Губы: то узкие, то надутые.

● Нос: то выпуклый, то курносый.

● Уши: разное мочки расстояние между глазами и ушами.

● Подбородок: то выступающий, то скошенный.

● Рост: обычно путин (170 см) носит спецтуфли со спрятанным каблуком. Но иногда у него обычная обувь.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/71978

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