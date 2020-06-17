Путин отказался выходить из бункера. Он будет и дальше сидеть под землей несмотря на то, что принял решение провести 24 июня военный парад в Москве и на неделю открыть участки по всей стране для голосования по поправкам к конституции России, тем самым поставив под угрозу жизни сотен тысяч людей по всей стране.

В соцсетях россияне предлагают оставить Путина в покое до «победного конца», а потом просто переименовать бункер в мавзолей. Но если слух о «марионетках-двойниках» Владимира Путина, правдив, то этого не случится никогда, считают независимые коментаторы.

На днях Песков опять отвечал на неудобные вопросы журналистов, на которые по-хорошему должен отвечать лично Путин.

Российские журналисты пытались узнать, почему накануне военного парада и всенародного голосования ограничения сняли, невзирая на риск превратить страну в один сплошной очаг эпидемии, а Путин в Кремле так и не появился.

Не выглядевший здоровым Песков всех заверил, что сам Владимир Путин в добром здравии и на работе, просто в Ново-Огарево и в формате видеоконференций, который он с удивлением открыл для себя на 67-м году жизни.

По словам пресс-секретаря, когда Путин вернется к обычному формату работы, неизвестно: «Какой-то конкретной даты для главы государства нет. Будет зависеть от его решения», но предсказал, что «безусловно, это время не за горами».

Напомним, что Путин спешно покинул Москву сразу, как стало понятно, что эпидемия не обойдет Россию стороной. По слухам кремлевский главарь отбыл то ли в Сочи, то ли на Валдай, подальше от эпидемии, чумных и голодных бунтов. Однако, по официальной версии, все это время он провел в Ново-Огарево, периодически вещая народу, уставшему от «путинских каникул» и обозленному от безденежья, о свете в конце туннеля:

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», объявил Путин.

В то время как главы всех государств в мире были на передовой во время эпидемии, только главарь Кремля спрятался под землю.

Справедливости ради отметим, что Путин (или кто-то из его двойников) все же пытался выйти «на передовую», но случился конфуз. Он вернулся в Москву, чтобы опровергнуть слухи о скоропостижном отъезде, и 24 марта демонстративно посетил Коммунарку, а уже 31 марта главврачу, который показывал президенту больницу, поставили диагноз «коронавирус».

После этого Путин спрятался назад в бункер и окончательно самоустранился от управления страной, оставив как регионы, так и Москву, один на один с эпидемией.

Многочисленные комментаторы отмечают в этой связи, что спрятавшись в бункере Путин, возможно, сохранил на какое-то время свою жизнь, но приблизил политическую смерть.

В России вдруг все поняли, что Путин - это «не сильная рука», а 67-летний пенсионер, старый и помятый, которому давно пора на покой.

Уровень доверия к Путину в мае упал до рекордных 25%, по данным «Левада-Центр», и 27,6% — ВЦИОМ. И продолжает падать на фоне отравившей Север норильской катастрофы и прочих «побед».

Многие уверены, что именно с этим и связана такая спешка с парадом и всенародным голосованием по поправкам к конституции: политическая и экономическая ситуация ухудшается с каждым днем, так что откладывать «обнуление» — смерти подобно.

Военный парад на Красной площади влетит бюджету в копеечку и унесет жизни людей, но поднимет градус патриотизма, которого, если повезет, хватит на неделю голосования.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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