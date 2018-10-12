Путин открывает ливийский фронт для Европы

Ещё в январе 2017 года Министр иностранных дел Мальты Джордж Велла предупреждал: Путин может разжечь новую гражданскую войну в Ливии, чтобы создать очередной кризис беженцев в ЕС.

Вы, вероятно, уже слышали новость, опубликованную британским таблоидом The Sun об увеличении Россией своего военного присутствия на территории Ливии. Точнее так: на землях, которые контролируются напрямую поддержанным из Москвы генералом Халифом Хафтаром. Эти сведения британские журналисты получили от разведывательных структур Великобритании.

Что известно на данный момент? Российское военное командование решило перебросить на территорию восточной Ливии несколько десятков спецназовцев и представителей военной разведки – ГРУ - для поддержки сил под командованием Халифы Хафтара.

Эту информацию, кстати, уже подтвердило и российское издание «РБК» посредством своих источников, близкими к оборонному ведомству РФ.

«Российский контингент в этой стране представлен, в том числе, элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы», - сообщает неназванный источник.

Примечателен и другой момент, на который также указывают британские журналисты: на сегодняшний день на северо-восточном побережье Ливии функционируют две российские военные базы (в городах Тобрук и Бенгази); оба объекта были развернуты под прикрытием всем уже известной частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Это те самые вагнеровцы, которые участвовали в войне на Донбассе, были причастны к крушению малазийского Боинга и участвовали в войне в Сирии, пока не понесли значительные потери во время противостояния с силами США. Это ЧВК, как вы помните, контролирует тот самый личный повар Путина, Валерий Пригожин, - человек, который принимал активное участие во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Об интересах вагнеровцев в этом регионе мы поговорим позже, а пока нужно объяснить, зачем Путину понадобилась Ливия.

Эта североафриканская страна напрямую граничит с Евросоюзом по Средиземному морю. Ныне она разделена между несколькими силами, но в большинстве своём можно выделить две из них: Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, поддерживаемого странами Запада, и восточный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и Палатой представителей (избранный постоянный парламент). В общем, западная часть страны поддерживается Европой, а вот восточная можно сказать, что уже начинает подпадать под влияние России.

На сегодняшний день Ливия стала главной перевалочной базой для мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока – для всех, кто ищет убежища в Европе. Ныне эта цифра (учитывая даже разделение страны на два противоположных лагеря) составляет более 90% от общего числа всех нелегальных мигрантов, которые прибыли в Европу в 2017 году.

Понятное дело, что к этому сразу примешиваются вопросы, связанные с торговлей людьми и отдельно человеческими органами. Предельно интересно, что один из самых больших транзитных коридоров проходит через Мальту – страну, которая с недавних пор по чистой случайности стала местом, куда отправляются искать лучшей жизни граждане из РФ. Думаем, что не надо объяснять, какую именно выгоду русские нашли в этой стране.

Однако сейчас не о выгоде русских, а об угрозе, которую создаёт Россия для европейцев.

Ещё в январе 2017 года Министр иностранных дел всё той же Мальты, Джордж Велла, предупреждал: Путин может разжечь новую гражданскую войну в Ливии, чтобы создать очередной кризис беженцев в ЕС. Глава мальтийского внешнеполитического ведомства тогда говорил о постепенном продвижении сил генерала Хафтара в сторону территорий, контролируемых прозападными структурами в Ливии.

«Это будет иметь катастрофические последствия, поскольку это вызовет гражданскую войну, а значит, приведет к большему количеству беженцев, стремящихся прочь из Ливии», – заметил министр иностранных дел Мальты.

Наибольшие проблемы, конечно же, получат европейские страны Средиземноморья: Франция, Италия, Испания и т.д.

Однако вот, что интересно: нынешнее правительство в Италии, полностью ориентированное на Россию, с недавних пор начало продуцировать конфликты внутри Содружества. Официальный Рим стал блокировать пропуск морских судов, перевозивших мигрантов. Соответственно, дополнительный груз от потока беженцев лёг на Францию и ряд других стран Европы.

Также в контексте Италии интересен ещё один довольно примечательный момент. Как раз в преддверии парламентских выборов в этой европейской стране в Тунисе было задержано российское грузовое судно «Ural», зафрахтованное в Панаме турецкой компанией-перевозчиком. На борту корабля были обнаружены отнюдь не изделия металлопроката и оборудование гражданского назначения, а военные изделия.

Как уже ранее писали СМИ, на борту судна тунисская таможня выявила почти все, что необходимо для развертывания небольшого военного лагеря «под ключ»: стрелковое оружие, несколько БМП, бульдозеры, дизельные генераторы, санитарные машины, оборудования связи и военную амуницию.

Вероятнее всего, это оборудование предназначалось для тех самых лагерей, которые сооружались под контролем (не знаем для личного пользования или нет) представителями ЧВК «Вагнер». Теперь же мы имеем с вами другую картину: на территории восточного побережья страны функционируют несколько военных баз РФ, безопасность которых обеспечивают уже не только вагнеровцы, но и представители Минобороны России. Вот вам и странное совпадение.

А теперь самое важное: конечная цель. Понятно, что всё это делается для усугубления и так непростой ситуации с потоками мигрантов на территории Европейского Союза. Кто активнее всего использует мигрантов в своих политических интересах в странах ЕС? Правильно, праворадикальные организации, поддерживаемые Кремлём. Что произойдёт в 2019 году? Выборы в Европейский парламент.

Поэтому сейчас некоторые пророссийские технологи с различными корнями (в том числе и американскими) начинают процесс объединения правых сил в один фронт. Думаем, не нужно объяснять, что произойдёт с нынешней европейской элитой, если миграционный кризис усугубится, а радикалы получат большинство в главном законодательном органе Евросоюза.

Ещё одна важная составляющая, которую не стоит отбрасывать в этой связи, - военные возможности России в случае получения контроля над одной из частей Ливии.

Уже давно известно, Халиф Хафтар, получивший военное образование в Советском Союзе и знающий русский язык, несколько раз прилетал в Москву и встречался с представителями силового блока РФ – с Министром обороны Сергеем Шойгу и секретарём Совета безопасности – Николаем Патрушевым. Также известно, что он несколько раз отправлял официальное уведомление на адрес Путина с личной просьбой: ввести российские войска на территорию Ливии. Россия поставляла и продолжает поставлять силам генерала Хафтара тяжёлое вооружение.

В случае, если ситуация на территории страны усложнится, если при помощи России будет спровоцирован новый гражданский конфликт – между Востоком и Западом (двумя правительствами), – если силы, поддерживаемые армией генерала Хафтара (читай, Кремлём), начнут военные провокации и пойдут в наступление, Европе и США необходимо будет открыть очередной фронт – на сей раз на территории Северной Африки.

При таком сценарии точно не удивит, если правительство, поддерживаемое Хафтаром, попросит Россию развернуть свои противоракетные комплексы и другие объекты, которые помогут той заполучить частичный контроль над Средиземноморским регионом (в военном плане). А это, как вы знаете, давнишняя мечта Москвы. Сирия уже есть; теперь нужно заполучить земли поближе к границам Европы.

При таком сценарии ЕС вынужден будет не просто реагировать, а уже считаться с Россией. Здесь, как вы понимаете, множество комбинаций. Важно, что так усилится разобщённость в странах Содружества. Да и, как мы уже говорили, никто не знает, что нас ждёт после выборов в Европейский парламент в 2019 году.

Следующий важный элемент, о котором стоит упомянуть, – это контроль над нефтяными потоками.

Ливия – одна из стран, поставляющих нефть на внешние рынки. Её запасы, в сравнении с возможностями крупных игроков, не столь велики, но характеристики её продукта лучше: нефть находится ближе к поверхности, она легче, и не нужно затрачивать дополнительные технологические усилия для разработки месторождений.

На территории страны действуют две национальные корпорации, занимающиеся добычей и транспортировкой нефти – «National Oil Corporation» — так называемая единая, действующая под руководством Мустафы Саналлы (штаб-квартира в Триполи), а также конкурирующая контора, подчиняющаяся восточным властям и размещающаяся в Бенгази, которую возглавляет Фарадж Саид аль-Хаси.

Эти две структуры делят власть, и понятно, что восточную ННК поддерживают силы генерала Хафтара. Более того, известно, что всё-таки большая часть запасов нефти сосредоточена именно в автономной исторической области – в Киренаики; её столицу, город Бенгази, контролирует как раз фельдмаршал Хафтар.

Интересно, что в сентябре 2016 года его армия взяла под контроль наибольшие экспортные порты, через которые сырьё сбывается за рубеж, выбив оттуда охранявшие с лета 2013 года формирования «Petroleum Facilities Guards» - силы, действующие вне закона (если это словосочетание, конечно, применимо к Ливии).

Эта структура поддерживала то силы Хафтара, то его оппонентов из ПНС (Триполи), но в конечном итоге вела вооружённые конфликты с обоими игроками.

Регион «нефтяного полумесяца» неоднократно подвергался нападениям вышеупомянутых представителей, да и исламистов. Однако ранее хафтаровцы обеспечивали охрану терминалов и выступали за контроль над ними со стороны НКК из Триполи.

Всё изменилось в марте 2017 года, когда этот регион вновь подвергся атакам бойцов «Petroleum Facilities Guards», боевиков террористической группы «Аль-Каида» и исламистских «Бригад обороны Бенгази». Хафтаровцы тогда очистили территорию от боевиков. Однако после того, как в июне ситуация повторилась и армия фельдмаршала освободила порты, представители Хафтара уведомили Триполи (оппонентов): контроль за главными экспортными артериями нефти теперь в руках восточного правительства.

Это решение (официально) было обусловлено тем, что власти Триполи не платят армии от операций по продаже нефти.

А теперь сразу вопрос: почему вся эта ситуация совпала с активной фазой участия ЧВК «Вагнер» на территории восточного побережья Ливии? И были ли случайными нападения исламистов?

Очевидно, что после так называемой зачистки Сирии представители джихадистов (часть, поддерживаемая Россией) отправились на территорию африканских стран, в том числе они обосновались в Ливии, Мали, северной части Нигера и ряда других государств – на территориях, которые поддерживаются и в данный момент защищаются Францией (и это неслучайно!).

В Ливию отправились представители ЧВК «Вагнера» - структуры, что поддерживается российской ФСБ. Однако что их подвигло туда ехать? То же, что и отправиться в Сирию и ЦАР – бизнес их хозяина Пригожина.

Помните, ведь именно одна из компаний создателя ЧВК «Вагнер», Евгения Пригожина, «Евро Полюс» заключила соглашение с сирийским правительством об освобождении, охране и разработке месторождений нефти и газа в Сирии. Именно желание Пригожина заработать и «охранять» привело к столкновению с американскими силами в районе Дейр-эз-Зор, в результате которого погибло двести наёмников.

Очевидно, что вагнеровцы, направленные в Ливию, теперь должны также заниматься охраной месторождений нефти, особенно после того, как контроль за портами теперь находится в руках сил фельдмаршала Хафтара.

Впрочем, интересно другое: тогда, в Сирии, силы Минобороны РФ откровенно подставили вагнеровцев. Затем мы увидели, пока скрытое противостояние (путем подстав) между Пригожиным и Шойгу в ЦАР, что привело к гибели троих журналистов. Теперь нас ждёт Ливия, где мы увидим схожие с сирийским конфликты по линии Пригожин-Шойгу и ФСБ-ГРУ.

Тем не менее, не это ключевое. Понятно, если России удастся взять под контроль восточную Ливию, она сможет контролировать и её экспорт (нефтяной). Если начнётся конфликт, мы получим рост цен на нефть, что поможет сохранить экономику РФ от быстрого упадка. И вот в это всё так хорошо вписывается нынешнее напряжение между США и Ираном, постоянные угрозы Тегерана о перекрытии Ормузского пролива (нефтяной транспортной артерии).

Секция «Дельта» группа Информационное Сопротивление

Источник: sprotyv.info

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